Sjoerd Overgoor zet vervroegde punt achter profcarrière en wordt jeugdtrainer bij FC Twente/Heracles

Op het kunstgras van Oss kwam er drie weken geleden een vroegtijdig einde aan de profcarrière van Sjoerd Overgoor. Een invalbeurt van zeven minuten tegen Jong AZ kraakte de knie van de 32-jarige Borculoër. Een gescheurde achterste kruisband zette een streep door de rest van dit seizoen en een leven als betaald voetballer. Een besluit wat Overgoor diep van binnen eigenlijk al eerder nam. ,,Ik heb TOP Oss in februari op de hoogte gebracht, maar mijn familie en wat vrienden weten het al langer. Jammer dat het eindigt met een knieblessure, maar het is goed zo.’’

Hechte vriendschappen

Overgoor stuurt zijn auto bij Arnhem de A50 op richting Brabant. Op de automatisch piloot naar TOP. Dan is er de schrik. ,,Ik ga de verkeerde kant op’’, lacht Overgoor. ,,Ik moet naar Zeist voor mijn revalidatie. Het geeft wel aan dat ik me thuis voel in Oss. Ik speelde weliswaar niet veel meer, maar heb wel genoten dit jaar. Voetbalde samen met mijn beste vriend, Lion Kaak. Heb hechte vriendschappen opgebouwd met mijn carpoolmaatjes Jordy Rondeel, Cas Peters en Jan Lammers. Dat gaat niet meer weg.’’

Volledig scherm Ajax-speler David Neres (l) in duel met GA Eagles-speler Sjoerd Overgoor (r) © ANP

Het afscheid van Oss kwam echter sneller dan verwacht. ,,Jong AZ-thuis, we stonden 6-0 voor. Veel spelers vinden het niet prettig om kort voor tijd nog in te vallen, maar ik geniet van elke minuut. Ook nu. Het ging mis toen ik de bal blokte en een AZ-speler over me heen viel. Het voelde pijnlijk, maar vooral vreemd in de knie. Na de wedstrijd werd direct al gevreesd voor de kruisband en dat werd bevestigd na de MRI-scan.’’

Quote Ik heb mijn UEFA B- en C-diploma en heb mijn stage gelopen bij De Graafschap. Bij FC Twente krijg ik als trainer een contract voor een jaar Sjoerd Overgoor, Oud-speler GA Eagles

Hoewel een operatie Overgoor bespaard blijft, wacht hem een maandenlange revalidatie. ,,Mijn profcarrière is klaar’’, berust de routinier, die komend seizoen verder gaat bij de amateurs van HSC’21.

De derdedivisionist uit Haaksbergen is in de buurt van Overgoors nieuwe habitat waar hij eind dit jaar zijn intrek neemt. ,,We hebben een huis gekocht in Hengelo Ov.’’, zegt de voetballer, die vanaf augustus aan de slag gaat als jeugdtrainer bij FC Twente. ,,Ik heb mijn UEFA B- en C-diploma en heb mijn stage gelopen bij De Graafschap. Uit werken met jeugd haal ik voldoening en bij FC Twente krijg ik een contract voor een jaar. Ik ben trots op die kans, het is toch een nieuwe stap in mijn voetballeven.’’

Veel te abrupt einde

Eentje die als actief speler een veel te abrupt einde kreeg. ,,Al was ik de laatste jaren in Oss en Deventer nooit meer die onbetwiste basisspeler’’, erkent Overgoor. Met een beetje cynisme kun je stellen dat Overgoor eigenlijk al ruim twee jaar afbouwt. Nog geen dertig wedstrijden speelde de Achterhoeker sinds de zomer van 2018. Excuses in overvloed. Een trainer die het niet in hem ziet zitten bij Go Ahead Eagles, kwellende hamstrings, een slepende teenblessure en een hardnekkige luchtweginfectie na een bruiloft in Amerika. Het is té veel van het slechte voor de nuchtere Borculoër.

Volledig scherm Sjoerd Overgoor vertrekt bij GA Eagles in januari 2019. © FOTO HISSINK

,,Al doet mijn afscheid door de achterdeur bij Go Ahead Eagles me nog steeds pijn. John Stegeman zag het niet zitten in mij en het was sportief niet mijn beste periode, maar het voelde niet prettig hoe ik werd verbannen naar kleedkamer 2. Toch zal ik altijd met een bijzondere blik naar Go Ahead Eagles kijken. De promotie onder Erik ten Hag en het jaar eredivisie waren geweldig. Zoals ik ook kan genieten van een jongen als Sam Beukema die zich dit seizoen zo sterk ontwikkelt.’’

Televisiescherm

Vrijdagavond zal Overgoor het duel tussen TOP Oss en GA Eagles vanaf het televisiescherm volgen. Zijn blessure staat een plek op de tribune in de weg. Net als een rentree als profvoetballer. ,,De laatste maanden gaf ik alles, al merkte ik dat ik niet altijd meer leefde als een topsporter. Niet dat ik elke dag aan de friet zat, maar een avond voor een wedstrijd ging ik gerust ergens een hapje eten. Dat was eerder uit den boze. Net als fysieke inspanning op een wedstrijddag. Nu ga ik gerust een ommetje fietsen met mijn kinderen. Ik heb hiernaartoe gewerkt. Ik heb een fraaie carrière gehad. Het is klaar, mooi zo.’’