Slagvaardig FC Twente verrast met ‘bekende namen’

Van de Serie A naar Hengelo: FC Twente in gesprek met talentvol­le aanvaller

24 juli FC Twente is enthousiast over proefspeler Denilho Cleonise (19) en is in gesprek met de vleugelaanvaller en zijn zaakwaarnemer. „We proberen eruit te komen”, zegt Jan Streuer, de technisch directeur.