Slechte beurt reserves FC Twente in Emmen

Trainer Ron Jans zei vorige week nog enthousiast dat hij maar wat vrolijk werd van het arsenaal aan spelers dat hij nog achter de hand heeft. Daar is ook weinig aan gelogen. Nou moeten er achter een wedstrijd op maandagmiddag niet meteen al te grote conclusies worden verbonden, maar het staat toch wat slordig als een ploeg met spelers als Pleguezuelo, Dumic, Oosterwolde, Bosch, Ilic, Misidjan, Ugalde en Cleonise er met zulke cijfers afgaat tegen het B-team van een een eerstedivisionist. Dit zijn toch de momenten dat sommige spelers zich in een wedstrijd moeten laten zien.

FC Twente had tegen Emmen wel veel de bal, maar op een paar kansen na in de eerste helft, dwong de ploeg te weinig af. Na rust kwamen er meerdere wissels bij de bezoekers in het veld. Het was de eerste keer sinds de coronacrisis dat er weer een wedstrijd in competitieverband voor tweede teams werd afgewerkt. In de voorbije periode konden de reserves nauwelijks wedstrijdritme op doen.