‘Slechts’ een half miljoen voor FC Twente na megaklapper Joachim Andersen

Aan de ene kant zijn ze in Enschede maar wat blij met het halve miljoen dat nu richting de Grolsch Veste vloeit dankzij het zogenaamde solidariteitsbeginsel. Aan de andere kant is er toch ook de teleurstelling dat er twee jaar geleden bij de overgang van Andersen van FC Twente naar Sampdoria geen doorverkooppercentage is bedongen door de toenmalige clubbestuurders.

Hoge nood

De centrale verdediger werd in 2017 voor het relatief lage bedrag van 1.4 miljoen euro verkocht door Twente. In Enschede was op dat moment de nood zo hoog dat de speler hoe dan ook deur uit moest. Geen mens had toen durven bevroeden dat hij twee jaar later 26 miljoen zou kunnen opbrengen. Daarmee is Andersen de duurste Deense voetballer in de geschiedenis.