Spanning stijgt: FC Twente heeft meer zicht op mogelijke tegenstanders bij loting maandag

Het wordt in elk geval een tegenstander uit Zwitserland, Kazachstan, Hongarije, Cyprus, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Malta, Luxemburg of Servië. Behalve het Zwitserse Lugano komen alle mogelijke tegenstanders donderdag in actie. Als Twente Lugano niet treft, wordt pas op 28 juli de definitieve opponent bekend. FC Twente speelt op 4 augustus de eerste wedstrijd. De return is een week later.