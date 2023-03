Spanningen tussen FC Utrecht en FC Twente blijven: maar 200 fans uit Enschede in Galgenwaard

Eerder dit seizoen waren er in Enschede geen supporters van FC Utrecht welkom. Dat gebeurde op last van de Enschedese burgemeester Roelof Bleker, omdat fans van Utrecht zich het jaar daarvoor hadden misdragen. De club FC Utrecht was boos over de manier van communiceren en stuurde daarom geen delegatie naar De Grolsch Veste. Eigenaar Frans van Seumeren bleef ook thuis en zei daarna in een radio-interview dat hij zich nooit veilig voelt als hij bij FC Twente op bezoek is. Er bestaan al jarenlang spanningen tussen supporters van FC Twente en FC Utrecht.