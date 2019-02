Sparta is de sterkste thuis, FC Twente de beste uit

ENSCHEDE - De topper tussen Sparta en FC Twente is de confrontatie tussen de ploeg met de beste thuisscore en het elftal met de sterkste uitbalans. Alleen daarom al is het duel op Het Kasteel een hoogst interessant meetmoment.

Sparta is sterk in eigen huis. Uit de elf gespeelde wedstrijden pakten de kasteelheren 29 punten. Het is het beste tussenrapport van de gehele eerste divisie. FC Twente is dit seizoen opvallend goed op vreemde bodem. In elf duels werden 26 punten gepakt. Het is de hoogste score van allemaal. Die twee werelden komen vrijdagavond samen in Rotterdam als de beste thuisploeg de beste uitploeg treft.

Eerste topper

Sparta versus Twente is de eerste topper van de eerste divisie in 2019. De belangen zijn groot. Toen beide clubs een maand geleden aftrapten voor de tweede seizoenshelft hadden ze allebei evenveel punten. Vier duels later staat Twente acht punten voor. Waar de Tukkers de volle buit pakten, speelde Sparta vier keer achter elkaar gelijk.