Sparta-trainer Steijn door het stof na zien beelden van provocerende Sambo in Grolsch Veste

Sparta-trainer Maurice Steijn komt, een dag na Twente – Sparta (3-3), terug op zijn uitspraken in onder meer deze krant over het veelbesproken moment rondom zijn scorende verdediger Shurandy Sambo. Die zou toch niet in de camera hebben gejuicht, maar wel degelijk bewust het Twente-publiek geprovoceerd hebben.

Sambo schoot Sparta gisteren in blessuretijd naast FC Twente, waarna hij naar eigen zeggen juichte in de camera in de hoek en zag hoe zijn teamgenoot Vito van Crooij belaagd werd door bierbekers. Vervolgens nam de back het (in zijn woorden) op voor zijn teamgenoot en juichte hij naar het publiek toe, wat nog meer bekers op het veld opleverde. Sambo kreeg zijn tweede gele kaart, terwijl de wedstrijd – in tegenstelling tot andere eredivisieduels afgelopen weekend – niet werd stilgelegd. Steijn was gisteren over beide beslissingen niet te spreken.

Vanuit Twentse hoek kwam al snel de vraag waarom Sambo zo provocerend juichte, zeker in een tijd dat elke beker bier op het veld er normaliter voor zorgt dat een wedstrijd stilgelegd wordt. Sambo en Steijn opteerden gisteren voor zerotolerancebeleid: biergooien is staken. Daar blijft Steijn nu ook achter staan, alleen legt hij wel meer verantwoordelijkheid bij Sambo.

,,Mij werd in de catacomben verteld dat Sambo in de camera had gejuicht”, vertelt Steijn vandaag. ,,Ik had toen de beelden niet teruggezien. Inmiddels wel, en dan zie ik dat hij niet naar een camera juicht, maar gewoon naar het vak. In eerste instantie laat de scheidsrechter (Joey Kooij, red.) dat gaan, maar dan trekt hij de gele kaart op het moment dat Sambo wéér naar het vak juicht. Zeker die tweede actie had Sambo niet moeten doen.”

Quote Dus dan kloppen mijn woorden van gistermid­dag niet en komt het vreemd over Maurice Steijn

Een speler die in de camera juicht, daar is volgens Steijn niets mis mee. Alleen het punt is dat hij dat niet ziet gebeuren op de beelden. ,,Dus dan kloppen mijn woorden van gistermiddag niet en komt het vreemd over. Ik had het zelf moeten terugkijken, in plaats van af te gaan op de dingen die mij verteld werden.”

Overigens is Sparta vandaag vrij en sprak Steijn nog niet met Sambo. Hij gaat af op zijn eigen waarneming. ,,Sambo is een jonge jongen. Misschien bedoelde hij een fotograaf. Maar, op tv heb ik niet gezien dat hij een camera opzoekt”, aldus Steijn, die nu de gele kaart voor Sambo ook wel terecht noemt. ,,Als je naar supporters juicht, is dat provocerend en volgens de regels geel. Hier moeten wij als ploeg slimmer mee omgaan.”

Wel blijft overeind, vindt Steijn, dat Twente – Sparta stilgelegd had moeten worden. De KNVB komt later vandaag met een reactie of Kooijs beslissing om de bierdouche aan het adres van de provocerende Sambo niet te bestraffen, terecht was, in een weekend dat meerdere wedstrijden na het gooien van één beker stilgelegd werden. Steijn zei daar gisteren over: ,,Er is gewoon geen middenweg. Staken bij élke beker is de regel. Ik denk dat we moeten vasthouden aan die regel. Géén bier gooien. Het moet gewoon verbannen worden.”

Sambo mist door zijn rode kaart het duel met PSV over twee weken, uitgerekend de club die hem verhuurd heeft aan Sparta. Assistent-trainer Jeroen Rijsdijk is voor twee wedstrijden geschorst, nadat hij eerder in de wedstrijd Twente-speler Julio Pleguezuelo op zeer opmerkelijke wijze onderuithaalde langs de zijlijn en rood kreeg. ,,Jeroen heeft zijn excuses aangeboden, hij schrok er zelf van”, aldus Steijn. ,,Met Pleguezuelo heeft hij appcontact gehad en zijn excuses zijn aanvaard. Pleguezuelo had er zelf spijt van dat hij Jeroen wegduwde, maar die actie begreep Jeroen volledig. Dit incident is uit de wereld.”