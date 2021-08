‘Speelt Van Wolfswinkel zaterdag bij FC Twente en krijgt Burgzorg zijn zin?’

Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde blikken in de podcast De Ballen Verstand vooruit op de laatste duels voor de eerste interlandbreak. Weet FC Twente een vervolg te geven aan het bonuspunt tegen Ajax en pakt Heracles in Almelo de eerste driepunter?

Interessante vragen vooraf: is Ricky van Wolfswinkel weer fit genoeg om te beginnen bij Twente en hoe gaat de voorhoede van Heracles eruit zien? Delano Burgzorg, de maker van de enige Almelose treffer dit seizoen, heeft wel een idee hoe het elftal er uit moet gaan om dat voor elkaar te krijgen. Uiteraard zet hij zichzelf daarbij in de basis, maar of hij zijn zin krijgt?