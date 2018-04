Spelers reageren op degradatie FC Twente: 'Hele harde klap'

Oussama Assaidi noemt de degradatie 'heel pijnlijk'. „Dit wil je niet meemaken, maar het gebeurt toch. Het is al weken dat je er rekening mee moet houden, terwijl je dat niet wilt. Het doet me heel erg pijn. Je kan het niet wegstoppen in je hoofd”, aldus de speler tegenover Fox Sports.



Assaidi noemt het 'een rampseizoen'. „Een jaar waarin zoveel is gebeurd, waarin we drie trainers voor de groep hebben gehad. Ik wil de complimenten aan Marino Pusic geven, die dapper is geweest om het in deze moeilijke situatie te proberen. Ik hoop dat hij de kans krijgt volgend seizoen van de club. Twente moet het vertrouwen aan iemand geven. Als je in een jaar drie trainers voor de groep hebt staan, dan moeten wij als spelers ook in de spiegel kijken.”