‘Spits’ Haris Vuckic neemt Dusan Tadic als voorbeeld

ENSCHEDE - FC Twente tegen Schalke 04 was dinsdagavond zoveel meer dan een geslaagd vriendenfeest. Wat in het Enschedese kamp vooral bleef hangen was de verdienstelijke wijze waarop het gerenoveerde Twente zich presenteerde aan het thuispubliek: 1-1.