Spookslot De Grolsch Veste: FC Twente is thuis gewoon niet goed genoeg

Ze willen er bij FC Twente geen thema van maken, maar dat is het natuurlijk wel als je op 31 oktober voor het laatst hebt gewonnen in eigen stadion. ‘De hel van Enschede’ was ooit een hemels verblijf voor de club, maar in het jaar dat de magische twaalfde man van De Grolsch Veste er niet is, heeft de vloek zich verplaatst naar de geest en voeten van de gastheren. FC Twente won de eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen simpel toen er nog achtduizend mensen waren in het stadion. Nadat het slot op de deur ging, werd alleen PEC Zwolle nog geklopt. Daarna volgden maar liefst negen duels zonder zege. Vooral tegen ploegen uit het rechterrijtje is het spel vaak stroperig en flets.