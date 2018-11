Stadionverboden voor elf FC Twente-fans na rellen bij FC Den Bosch

De stadionverboden van 5 jaar zijn opgelegd aan supporters die het spelveld in Den Bosch betraden. Vier personen die vernielingen aan hebben gericht in stadion De Vliert hebben een stadionverbod van 7 jaar gekregen. De duur van de stadionverboden is conform de richtlijnen van de KNVB. Naast de 11 personen die een stadionverbod kregen, wordt er onderzoek gedaan naar andere supporters die betrokken waren bij de incidenten.

FC Twente is momenteel met FC Den Bosch in gesprek over de schade die in het stadion is veroorzaakt. De eventuele schade zal verhaald worden op de daders. Daarnaast loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek, aangezien FC Den Bosch aangifte heeft gedaan van vernielingen en schade aan stadion De Vliert.