Stand van zaken, bij FC Twente is het te flets

Nu de euforie na de gewonnen derby tegen Heracles is weggeëbd, leert de realiteit dat de ploeg nog altijd maar zes punten heeft. Niet geheel toevallig kwamen die twee zeges tot stand in De Grolsch Veste. Kortom: het wordt tijd dat FC Twente ook buiten Enschede eens van zich af gaat bijten. De laatste vijf uitduels gingen allemaal verloren, en wie zich alleen tot dit seizoen beperkt, ziet dat het bijna allemaal wanvertoningen waren. Het verlies bij Feyenoord was ingecalculeerd, maar in de duels bij PEC Zwolle, Sparta en FC Groningen was het drie keer niks. Wordt het zo'n seizoen waarin de ploeg het alleen thuis kan opbrengen, of wordt zondag bij Willem II de negatieve serie eindelijk eens doorbroken?

Man van glas

Als Arjen Robben de man van glas is, hoe moeten we dan Haris Vuckic noemen? De man van porselein? Broos en breekbaar is de middenvelder van FC Twente in elk geval. Na een moeizame aanloop, die werd geteisterd door allerlei pijntjes, was hij tegen Heracles eindelijk fit. En eindelijk speelde hij goed. Vuckic was de aanjager op het middenveld, en gaf het fletse FC Twente kleur. Na afloop sprak hij de hoop uit dat hij nu eens fit zou blijven, maar toen moet hij al hebben gevoeld dat er iets mis was met zijn voet. Deze week werd duidelijk dat hij last heeft van een pees, waardoor hij er weer eens weken uitligt. Vuckic miste tot dusverre al 60 wedstrijden in zijn loopbaan vanwege blessures, zondag volgt duel nummer 61. Het is om gek van te worden.

Transferwaarde

In de selectie zonder al te veel transferwaarde zit toch één goudmijntje: Fredrik Jensen. Maar uitgerekend de speler met de meeste potentie, die de club straks goed geld moet opleveren, worstelt tot dusverre met zijn vorm. De 20-jarige Fin is nog zoekende. Tegen Heracles boekte hij een persoonlijk succesje door gretig de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar net als tegen FC Utrecht viel hij later in de wedstrijd geblesseerd uit.