Stelling | FC Twente verdient het als nummer 5 om Europa in te gaan

Wat vind jij: zou een vijfde plek over 34 wedstrijden moeten volstaan voor plaatsing voor Europees voetbal? Heb je dat ticket pas écht verdiend als je de play-offs weet te winnen?



Of moeten we ons berusten in het lot dat een Europees hoofdtoernooi sowieso heel ver weg is voor de vijfde Nederlandse afgevaardigde, aangezien die ploeg - wie het ook wordt - ‘slechts’ instroomt in de tweede voorronde van de Conference League, het derde Europese toernooi? Stem op de poll!