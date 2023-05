Sterk FC Twente stelt vijfde plek veilig met afgetekende zege bij RKC

En opeens gaat FC Twente op het eind van de competitie ook nog uitwedstrijden winnen. En hoe. Na de afgetekende zege bij Emmen draaiden de Tukkers in Waalwijk lekker warm voor de play-offs. Daarin komt het met veel vertrouwen spelende FC Twente zoals het er nu naar uitziet Heerenveen tegen. RKC is ook nog niet uitgeschakeld, maar het leek wel of de ploeg van Oosting helemaal geen zin heeft in het extraatje na de competitie, al was die onmacht ook zeker de verdienste van het uitstekend spelende FC Twente.

Alsof het een thuiswedstrijd was

FC Twente deed wat het wilde in Waalwijk. De superieure ploeg heerste alsof het een thuiswedstrijd speelde. Op de uitslag viel ook helemaal niets af te dingen. In de tiende minuut opende Gijs Smal de score nadat doelman Vaessen een schot van Virgil Misidjan niet onder controle had. Via Manfred Ugalde belandde de bal bij Smal: 0-1.

De tweede treffer maakte Ugalde zelf. Na een snelle inworp van Misidjan volleerde Michal Sadilek de bal heerlijk voor. Ugalde hoefde de bal alleen nog maar van dichtbij binnen te lopen: 0-2. Dat FC Twente het bij rust bij die twee treffers hield was bijna een wonder, want de bezoekers kregen in de Waalwijkse speeltuin kans op kans.

Meteen na rust viel wel de 3-0. De aanval was prachtig, de manier waarop Ramiz Zerrouki de bal binnenwerkte, zal niet de boeken ingaan, maar wat maakte het uit? FC Twente bleef daarna de veel betere ploeg en een kwartier voor tijd bekroonde Sadilek zijn prima wedstrijd door een voorzet van Smal binnen te tikken: 0-4.

Pijnlijk voor Oosting

Poll FC Twente verdient het als nummer 5 om Europa in te gaan Ja. Wie in de competitie bij de beste 5 eindigt, verdient een Europees ticket

Nog niet. Pas als je de play-offs hebt gewonnen, heb je dat ticket verdiend

Het hoofdtoernooi van de Conference League is hoe dan ook nog ver weg FC Twente verdient het als nummer 5 om Europa in te gaan Ja. Wie in de competitie bij de beste 5 eindigt, verdient een Europees ticket (73%)

Nog niet. Pas als je de play-offs hebt gewonnen, heb je dat ticket verdiend (19%)

Het hoofdtoernooi van de Conference League is hoe dan ook nog ver weg (8%) Vier minuten voor tijd zakte de nieuwe trainer van FC Twente nog eens dieper weg in zijn stoel toen Julio Pleguezuelo van afstand de 5-0 binnenschoot. Daarmee kreeg Oosting op weg naar Enschede niet zijn gewenste afscheid, al zal hij diep van binnen stiekem ook hebben genoten van de club die hij over een kleine twee maanden in handen krijgt.

Bekijk hier onze laatste video’s.