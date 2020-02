Steun voor iconen Brama en Boschker; Van Leeuwen is bij deel fans de pineut

Nederlands elftal speelt interland in Enschede

12:30 ENSCHEDE - Het Nederlands elftal komt naar Enschede. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt op 28 mei een interland tegen Griekenland in de Grolsch Veste. Het is een oefenwedstrijd in aanloop naar het EK 2020. Oranje oefent ook nog tegen Wales op 6 juni in de Kuip in Rotterdam.