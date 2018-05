Stroot: 'Ellen Jansen beste persoonlijkheid van eredivisie'

ENSCHEDE - International Ellen Jansen werd vrijdagavond na PEC Zwolle - FC Twente Vrouwen (3-5) in de bloemetjes gezet. Ze speelde in Zwolle haar 200ste competitiewedstrijd voor FC Twente Vrouwen. Trainer Tommy Stroot was na afloop lyrisch over de spits uit Markelo: ''Ellen heeft denk ik de beste persoonlijkheid van de eredivisie.''

Bloemen, taarten, een ingelijst shirt. Het was vrijdagavond een feestelijke bedoening in de kleedkamer in Zwolle. ''Ik ben blij dat we gewonnen hebben, anders was de stemming heel anders en had Ellen niet de aandacht gekregen die ze verdient'', zegt FC Twente-trainer Tommy Stroot.

Ellen Jansen speelde in Zwolle haar 200ste competitieduel voor de Tukkers. Speelsters, staf en haar ouders verrasten haar in de kleedkamer met mooie woorden en vooral veel taart. ''Echt alle respect voor haar'', zegt Stroot. ''Ellen heeft denk ik de beste persoonlijkheid van de eredivisie. Ze heeft een professionele instelling en het mooie van Ellen is dat ze niet alleen met zichzelf bezig is, maar ook met anderen. Alles om succes te boeken met haar team.''

Gekke wedstrijd

Stroot is pas 29, hij voelde zich na de wedstrijd van gisteren wel 50 jaar. ''Wat een gekke wedstrijd was het, heel erg knap hoe we nog zijn teruggekomen na drie keer op achterstand te hebben gestaan.''

Volledig scherm Myrthe Morrees van FC Twente in duel met Esmee de Graaf van PEC Zwolle. © Bas Everhard

Mentale kracht

Hij was er kapot van toen na ruim een uur de 3-2 viel voor PEC Zwolle. ''Het kostte ons veel kracht, we wisten dat als we deze wedstrijd zouden verliezen dat het eigenlijk klaar zou zijn met onze titelaspiraties. Op conditie en mentale kracht hebben we PEC verslagen, nu kijken we enorm uit naar de wedstrijd van maandag. Dat voelt voor ons als de wedstrijd van de eeuw.''