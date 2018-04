Stroot hoopt op snelle reactie: 'Fijn dat er meteen weer een wedstrijd is'

Stijn

21 april Stijn Spierings is 22 jaar, komt uit Alkmaar en tot aan afgelopen woensdag 22.25 uur had hij nog geen doelpunt gemaakt dit seizoen. Zijn trainer ziet het al een hele tijd niet meer in hem zitten. Stijn speelt zelden. Die speler zonder toekomst was vijf minuten in het veld toen hij met een strakke schuiver scoorde.