Stroot na uitschakeling: ‘Focus nu op competitie’

De Duitse oefenmeester zag zijn ploeg in de slotfase van de reguliere tijd een 2-0 voorsprong verspelen. In de verlenging maakte Ajax de beslissende 3-2. ‘‘Een typische bekerwedstrijd’’, zei Stroot. ‘‘We kwamen verdiend voor, maar je weet dat Ajax de boel gaat forceren in de slotfase. Daarin viel de 1-2 helaas te vroeg.’’

Zuur

Stroot baalde van de uitschakeling, maar hij zag ook verbeterpunten. ‘‘Het blijft dubbel, want je mag nooit tevreden zijn als je verliest. Toch, als je kijkt hoe we de tweede helft gespeeld hebben, dan mogen we zeker trots zijn. We hebben alles erin gegooid en hadden al veel meer te vertellen dan in de laatste wedstrijd bij Ajax. Ik heb een beter Twente gezien, maar helaas zonder positief resultaat. We moeten de uitschakeling accepteren, hoe zuur het ook is.’’