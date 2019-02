Stroot na zege op ADO: ‘Eindelijk weer een spannende wedstrijd’

REACTIEHENGELO - De opluchting was vrijdagavond groot bij FC Twente Vrouwen, na de 2-0 zege op ADO Den Haag . De ploeg van trainer Tommy Stroot boekte alweer de achtste overwinning op rij. Pas in blessuretijd werd de wedstrijd beslist.

‘‘Eindelijk weer een spannende wedstrijd’’, zei trainer Tommy Stroot na afloop. De coach stond in de slotfase zowat springend langs de lijn. Alsof hij de bal zelf naar voren wilde trappen. ‘‘Ik wist gewoon dat we nog gingen scoren’’, aldus de Duitse coach. ‘‘We scoren namelijk altijd. We zijn misschien niet altijd de betere ploeg, maar ons wapen is dat de speelsters voorin aan één moment genoeg kunnen hebben.’’

Achtste zege op rij

Hij had gelijk, want na de 1-0 volgde ook nog de 2-0. Daarmee was de achtste zege op rij binnen voor zijn ploeg. ‘‘Ik gun de meiden dit soort wedstrijden. Hier leren ze veel meer van dan een wedstrijd tegen Excelsior of Achilles.’’

Koploper

Dat zijn ploeg nu bovenaan staat, vindt Stroot mooi. ‘‘Maar, ik denk dat de kampioenspoule dit seizoen nóg spannender is dan de voorgaande jaren. Het kan zo maar zijn dat er elke week een andere koploper is. Ik zou echt niet weten wie op dit moment de favoriet is. Het worden spannende weken.’’