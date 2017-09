Stroot tevreden met gelijkspel: 'Goed gedaan na rode kaart'

Stroot had middenvelder Jassina Blom buiten de selectie gehouden. De international uit België kampt met een lichte bovenbeenblessure. ''Het risico was te groot om haar in te brengen'', zei Stroot.

Volwassen

Twente trok tegen Ajax met tien tegen elf een 1-0 achterstand recht. Stroot: ''Vooraf hadden we meerdere doelen: ''Volwassenen voetballen, keihard vechten en de ruimtes kleinhouden. Dat is gelukt. Ook na de rode kaart hebben we het goed gedaan .Uiteindelijk mogen we zeker tevreden zijn met een gelijkspel.''