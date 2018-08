Stroot tevreden ondanks verlies: 'Beter gedaan dan PEC'

Drommel twijfelt: keepen tegen TOP Oss of met Jong Oranje mee?

31 augustus ENSCHEDE - Doelman Joël Drommel kent een prima begin van het seizoen. In het thuisduel met Sparta keepte hij sterk, bij Helmond redelijk en tegen Roda JC deed hij het ook keurig. Of hij er zaterdag bij is tegen TOP Oss is echter onzeker.