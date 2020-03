Stroot verlengt contract en wordt langstzittende coach FC Twente Vrouwen

In 2016 werd Stroot aangesteld als opvolger van de toenmalige succescoach Arjan Veurink. Laatstgenoemde is tegenwoordig in dienst van de KNVB. Hij verlengde onlangs zijn contract als assistent-bondscoach.

Creatief

Technisch directeur René Roord is blij dat Stroot de club trouw blijft. Ook hij heeft zijn contract verlengd en begon destijds in 2016. ,,Ik ben er blij mee dat we vanaf het nieuwe seizoen volledig terugkeren binnen FC Twente‘’, zegt Roord. ,,De situatie was de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk, maar het team heeft optimaal gepresteerd. Wanneer je niet de middelen hebt van concurrerende clubs, moet je creatief zijn. Samen met Tommy Stroot hebben we daar de laatste jaren hard aan gewerkt, het scouten van talentvolle speelsters en vervolgens zorgen voor een goede ontwikkeling van deze speelsters. Daar zijn we goed in geslaagd. Ook komend seizoen richten we ons op talentvolle speelsters die zich bij FC Twente Vrouwen verder willen ontwikkelen.”