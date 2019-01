Stroot: ‘Wolfsburg is wereldtop, geweldig om daar tegen te spelen’

In de kantine op sportpark ’t Wilbert blikt de Duitse coach nog eens terug op het eerste deel van de competitie. ‘‘Als je ziet waar wij vandaan komen, hebben we het uitstekend gedaan’’, zegt Stroot. ‘‘We hebben hier een hele lichting O19- en O20-internationals lopen. Zij moesten er meteen staan na diverse toernooien en dat deden ze. Heel knap.’’ Stroot merkt op dat zijn ploeg de enige is die twee keer drie wedstrijden in één week moest spelen. ‘‘Maar in die weken hebben we alleen tegen PSV gelijkgespeeld, de rest van de duels hebben we allemaal gewonnen.’’