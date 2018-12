Student met PEC-sjaal en huisgenote pakken hun moment tijdens FC Twente - RKC

ENSCHEDE - Een opvallend moment voor televisiekijkers dinsdagavond tijdens het bekerduel tussen FC Twente en RKC Waalwijk. In minuut negenenzestig besluit de regisseur van FOX Sports om de erbarmelijk slechte wedstrijd even te laten voor wat het is en over te schakelen naar het publiek. Daar pakken studenten Thomas Wegerif (20) en Sofie van den Berg (20) hun moment.

Gelukkig zijn de beelden niet alleen op de televisie gebleven, maar heeft FOX Sports er een mooi gifje van gemaakt. Het korte filmpje oogt als een geregisseerd stukje, maar daar is volgens Sofie van den Berg, één van de twee hoofdrolspelers, niets van waar. ,,Dit was echt puur toeval. We zagen de camera wel de hele tijd naar ons kijken, maar dat we er zo opstaan is niet gepland”, vertelt de UT-studente Creative Technology een dag later lachend.

Naast haar zat dinsdagavond Thomas Wegerif, ingepakt met een PEC Zwolle-sjaal. Student Commerciële Economie en huisgenoot van Van den Berg. ,,Ik zag de camera de hele tijd al naar ons kijken, misschien omdat ik een sjaal van PEC om had. We waren met z'n vieren naar het stadion. Ik zag het lampje van de camera op een gegeven moment rood worden, dus ik wist dat we live waren, maar dat was al op een eerder moment. Het filmpje dat FOX op Twitter en Instagram deelde is aan mij voorbij gegaan.”

Niet veel later kwam daar verandering in: ,,Ik hoorde van een vrouw achter ons dat het filmpje online stond. Ik besloot om er op te reageren met een selfie. Dat leek me wel leuk”, aldus Wegerif.

De beelden van FOX zijn veel gedeeld en geliked op sociale media. Van den Berg en Wegerif kunnen er wel om lachen. De reacties onder het filmpje gaan vooral om de sjaal van Wegerif. Ene Christian reageert: “Is die PEC-fan alvast voor ons aan het schouten in de Keuken Kampioen Divisie?”

Wegerif: ,,Ik kom ook nog een uit de omgeving van Zwolle, maar ik ben geen fan van PEC Zwolle. Ik ben gewoon een casual voetbalfan. Een huisgenoot van ons had meerdere sjaals thuisliggen. Het was koud dus we deden er allemaal een om. Thomas, een andere vriend van ons had een sjaal van Excelsior om.”

De keuze voor de PEC-sjaal viel niet helemaal gelukkig. “Op het treinstation trokken twee mannen keihard aan mijn sjaal en ze zeiden dat ik hier niks te zoeken had. Ik snap niet waarom je zo agressief moet reageren. Ik heb de sjaal toen maar even onder mijn jas gestopt. In het stadion was het alleen zo koud dat ik het toch weer tevoorschijn haalde.”

