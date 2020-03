Supporters FC Twente hangen gigantisch spandoek op bij personeelsingang MST

FC Twente en Heracles gooien trainings­com­plex nog niet op slot: ‘Bekijken het van dag tot dag’

15 maart ALMELO/ENSCHEDE - FC Twente en Heracles trainen morgen nog niet, maar de bedoeling is dat de selecties de dag erna wel weer bij elkaar komen om in beslotenheid te trainen. Het NOC*NSF adviseerde eerder vandaag om alle trainingscentra voor topsporters voorlopig te sluiten in verband met het coronavirus.