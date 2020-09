Supporters FC Twente trappen seizoen af met flinke vuurwerkshow

FC Twente maakt kaartver­koop in coronatijd bekend

1 september ENSCHEDE - FC Twente heeft de procedure bekend gemaakt voor het bezoeken van de wedstrijden in de competitie. De Enschedese club heeft 19.000 seizoenkaarthouders, maar er mogen vanwege de coronamaatregelen maar 8000 supporters per duel in het stadion zijn.