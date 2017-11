Supporters FC Twente: 'Vak-P lid Wessels maakte echt iets los'

Wessels was een fanatiek aanhanger van FC Twente en zelfs lid van Vak-P, zo vertelt bestuurslid Casper Meppelink. "Zowel voor de regio, de club als Vak-P is dit een enorm verlies. Dik Wessels was al jaren lid van Vak-P, wij als supporters zijn hem veel dank verschuldigd", zegt hij. "Hij is de redder van FC Twente geweest, zonder Wessels had de club niet meer bestaan."

Ook bij De Vriendenkring is de klap groot. Niemand in supporterskringen zag de dood van de miljardair uit Rijssen aankomen. "We zijn er stil van en we zijn er kapot van. Dik heeft heel veel gedaan voor FC Twente de afgelopen jaren, waarschijnlijk meer dan we allemaal weten", zegt Lucas Fransen, voorzitter ad interim van De Vriendenkring. "Hij was geen man om alles aan de grote klok te hangen."

Op audiëntie

Volledig scherm Portret van Dik Wessels © ANP Het bestuur van Vak-P leerde Wessels begin dit jaar van dichtbij kennen, toen ze op audiëntie mochten in Rijssen. Samen met Jan van Halst werd daar gesproken over de toekomst van de club. "We hebben er drie uur gezeten", vertelt Meppelink. "Hij gaf toen aan dat het project vliegveld Twente niet gelukt was, dat wilde hij met FC Twente niet laten gebeuren. Wessels zei toen, hoe crú dat nu ook is, dat hij ergens om herinnerd wilde worden. Dat heeft hij met de redding van FC Twente nu voor elkaar."



Bij De Vriendenkring kwam Wessels nooit over de vloer, in het supportershome van de harde kern liet hij zich wel heel incidenteel zien. Uiteraard werd er altijd naar één ding gekeken bij de man van vier miljard: z'n portemonnee.

Meppelink: "Jaren geleden is Wessels wel eens in het home geweest bij ons, toen er iets speelde met een lening aan Vitesse. Dat is allemaal goedgekomen. Natuurlijk werd er bij supporters altijd naar Wessels gekeken voor het geld, maar hij had ook gewoon een warm gevoel voor de club. Daarbij: met zijn opmerking over het Oosten tegen het Westen heeft hij echt iets losgemaakt vorig jaar. Dat gevoel leefde bij heel veel supporters en van daaruit zijn toen ook allerlei acties ontstaan, onder meer Twente voor Twente. Hij stond toen echt aan de basis van die beweging. Wij als Vak-P zullen het overlijden van Wessels de eerstvolgende thuiswedstrijd dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan."

Hoe nu verder?

Bij De Vriendenkring vragen ze zich na de eerste klap ook af: hoe nu verder? "In eerste instantie gaan de gedachten uit naar familie en vrienden, die veel steun nodig zullen hebben. Toch schoot ook wel door mijn hoofd: wat heeft dit voor consequenties voor FC Twente?", aldus Fransen.

"Hij werd door supporters op handen gedragen en heeft FC Twente en doorheen gesleept in moeilijke tijden. We zullen moeten afwachten wat voor gevolgen dit heeft voor de club."