Supporters na de derby: ‘Tot 8 mei kunnen we weer rustig ademhalen’

Ingrid Leushuis (51) keek met haar gezin. Ze is de meest fanatieke Heracles-supporter van het viertal.

„Het was zo saai om niet bij de derby te kunnen zijn. Niks aan. Ik merk dat de emoties bij mij elk weekeinde anders zijn. De ene keer is het prima, de andere keer is het heftiger, zoals afgelopen weekeinde. Ik ben blij dat we niet hebben verloren en eigenlijk ben ik blij dat niemand heeft verloren. Mensen hebben zulke lange tenen nu, dat was niet per se prettig geweest. Maar goed, winnen was natuurlijk wel lekker geweest. Ik denk dat de buren elke keer van schrik opsprongen bij de goals van Heracles. Er kwamen flinke oerkreten los hier.”