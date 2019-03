Supporters Schalke 04 in Grolsch Veste prachtige geste en beetje pijnlijk

de bankzitterENSCHEDE - Natuurlijk is het een prachtige geste, goed bedoeld ook na alle steun in moeilijke tijden. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje pijnlijk. Het is alsof de mensen een rondleiding krijgen op de nieuwe afdeling, terwijl ze weten dat ze eruit worden gegooid. Op uitnodiging van FC Twente zaten vrijdagavond zo'n driehonderd supporters van Schalke 04 in de Grolsch Veste bij een wedstrijd in de eerste divisie.

Als de vrienden uit Gelsenkirchen niet oppassen, wacht hun volgend seizoen datzelfde lot. Gewend zijn aan Dortmund, Bayern en de Champions League en dan thuis moeten spelen tegen Heidenheim. Dat is zoiets als voetballen tegen Volendam. Dinsdag marcheerden duizenden supporters van Schalke door de straten van Manchester, terwijl ze luidkees 'Come on Twente Enschede' zongen. Aan het begin van de mars droegen ze een groot spandoek met de tekst: 'Stehen zu dir in schlechten Zeiten'. Het komt erop neer dat ze ook in slechte tijden altijd trouw blijven, maar ik weet eerlijk gezegd niet of ze daarmee FC Twente bedoelen, of hun eigen club. Feit is wel dat een jaar na de degradatie van Twente, nu Schalke aan de rand van de afgrond staat. Innige vriendschappen kunnen soms leiden tot vervelende virussen.

Vliegtuig van aartsrivaal

Quote Ziet u het voor zich dat supporters van Heracles bij een uitwed­strijd worden opgehaald door de rode spelersbus van FC Twente? Leon ten Voorde Schalke verloor dinsdag met 7-0 van City en alsof dat nog niet erg genoeg was, moesten zo'n 150 supporters de volgende dag in een geel-zwart vliegtuig van de aartsrivaal Borussia Dortmund naar huis. Ziet u het al voor zich? Dat supporters van Heracles bij een uitwedstrijd worden opgehaald door de rode spelersbus van FC Twente? Een fan van Schalke laat zich liever naakt door de straten van Gelsenkirchen leiden, dan dat hij of zij zich in een Boeing van Dortmund laat vervoeren. Maar als het tegen zit, zit ook alles tegen.

Huub Stevens

De paniek bij Schalke is inmiddels zo groot dat ze Huub Stevens maar weer eens hebben afgeborsteld. In Enschede probeerden ze het met de 'Harter Hund Verbeek', in Gelsenkirchen gaan ze het met 'der Knurrer von Kerkrade' doen. Volgens de officiële statistieken wordt dit zijn derde terugkeer bij Schalke, maar voor je gevoel begint de Feuermann (een andere bijnaam voor hem, red.) aan zijn 25ste brand.

Opportunisme