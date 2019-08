Supporters Vak-P verbreken record met reusachtig spandoek

‘FC Twente heel m'n leven lang’ stond er op het gigantische spandoek. Het is niet alleen het grootste doek dat ooit in de Grolsch Veste hing, maar ook het grootste doek dat ooit is gemaakt in de Benelux. Het oude record stond op naam van Ajax. Het zogeheten Vak410 maakte in 2008 een spandoek van 129 bij 50 meter. Vak-P heeft dat record met een doek van 248 bij 40 meter flink aangescherpt.