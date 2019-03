Supportersvereniging Vak-P eist vergoeding: ‘Als criminelen behandeld’

ENSCHEDE - Supportersvereniging Vak-P heeft een brief gestuurd naar Jos Som, de burgemeester van Kerkrade. De fanatieke supporters van FC Twente eisen een schadevergoeding en excuses, omdat zij vrijdag niet naar de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade mochten afreizen, terwijl ze wel in het bezit waren van een geldig wedstrijdkaartje.

Een kleine 900 supporters reisden vrijdagmiddag af naar Kerkrade voor de wedstrijd Roda JC Kerkrade - FC Twente. De meeste bussen konden probleemloos doorrijden, maar de vier bussen van Vak-P werden vroegtijdig staande gehouden. “Deze goedwillende, fanatieke en fatsoenlijke mensen (een voetbalsupporter is niet per definitie een crimineel) hebben ruim twee uur op een verlaten parkeerplaats vastgestaan en werden hierbij als crimineel behandeld", zo reageert de vereniging in een brief die is gestuurd naar Jos Som. “Een voor een uit de bussen, met armen en benen wijd tegen een bus onder toeziend oog van (provocerende) politie agenten/ ME’ers (zelfs een peloton uit Utrecht) te worden gefouilleerd met als netto resultaat.”

“Zoals verwacht mag worden leverde de controle niets op: geen vuurwerk, geen drugs en (helaas voor u en de politie) ook geen vernielingen of opstand. We hebben veel bewondering voor de wijze waarop deze supporters ondanks de wijze waarop zij zijn behandeld zich koel en rustig hebben weten te houden. Supporters die op een vrijdagavond een wedstrijd in het verre Kerkrade willen bezoeken, hier eerder vrij voor nemen, om vervolgens als beesten behandeld te worden. Meerdere supporters hebben al aangekondigd nooit meer naar ‘Roda uit’ te willen gaan. Hier kunt u als voetballiefhebber en lid van het Nederlands burgemeesterselftal onmogelijk trots op zijn.”

Niet aan de regels gehouden

De burgemeester zei eerder dat FC Twente zich vrijdagavond niet aan de regels hield. De chauffeurs van de vier bussen met daarin 200 supporters zouden het omwisselpunt hebben gemist. Dit wordt door de supportersvereniging bevestigd. “Maar wie is hier verantwoordelijk voor? De buschauffeur, of de passagiers? Een ongelukkige omstandigheid mag nooit betekenen dat een grote groep de dupe wordt, zonder dat in goed overleg wordt gekeken hoe één en ander in goede banen kan worden geleid.”

“Wij eisen het schadeloos stellen van deze 200 Twente supporters, evenals een excuus richting deze fans. Dat is toch het minste wat van u verwacht mag worden. We pleiten allemaal voor normalisatie binnen de voetballerij, maar juist door deze acties gaan we (ongewild) de verkeerde kant op met elkaar. Zie het ook als een kans, wellicht kunnen we met elkaar in gesprek om de rest van Nederland te laten zien dat we als normale mensen met elkaar om kunnen gaan en kunnen Twente en Roda supporters op een fatsoenlijke manier de wedstrijden bezoeken", luidt de brief van Vak-P.

Teleurgesteld