Supportersverenigingen doen beroep op fans FC Twente: ‘Zie af van compensatie’

Het overkoepelende Twente Verenigt! en de 29 supportersverenigingen hebben woensdag een brief de deur uitgedaan aan de ruim 19.000 seizoenkaarthouders van FC Twente. Bij de aanschaf van die kaart kregen de supporters drie opties voorgelegd: geen compensatie, een deel tegemoetkoming via een Vestekaart waarbij je voor 100 euro kunt besteden in de horeca, en een volledig vergoeding voor alle gemiste wedstrijden. Zeventig procent van de aanhang koos voor een Vestekaart of een volledige vergoeding.

Fors bedrag

Als die vasthouden aan hun compensatie moet FC Twente 2.6 miljoen euro terugbetalen. „Een fors bedrag, hetgeen betekent dat de club fors terug moet in de begroting en de doelstellingen moet bijschaven”, zo laten Twente Verenigt! en de overigens supportersclub weten. „Niemand had vooraf kunnen bedenken dat de lockdowne periode zo lang zou duren en dat we dit hele seizoen niet naar het stadion zouden kunnen. Dit betekent dat de terugbetalingsplicht van FC Twente vele malen hoger is dan iedereen had verwacht.”

Hard getroffen

FC Twente wordt door de coronacrisis harder getroffen dan veel andere clubs, omdat het het stadion in eigen beheer heeft. Elke thuiswedstrijden loopt het tonnen mis. De club vreest dat dit seizoen zonder publiek tussen de 6 en 8 miljoen euro gaat kosten. „We horen steeds meer geluiden van mede-supporters die willen afzien van de tegemoetkoming, gezien de gewijzigde omstandigheden”, staat in de brief te lezen. „Als Twente, verenigt! en supportersverenigingen vinden we dit een geweldig signaal en we willen dit ondersteunen door eenieder te vragen de tegemoetkoming te heroverwegen. Natuurlijk beseffen we ook dat de situatie voor iedereen anders is, zeker in deze bijzondere tijd. Het is geen verplichting en iedereen is vrij in het bepalen van zijn of haar keuze.”