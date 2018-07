Talentvolle Wilms scoort ook voor FC Twente Vrouwen

Hilhorst uit Goor trefzeker in oefenduel FC Twente Vrouwen

27 juli HENGELO - FC Twente Vrouwen heeft vrijdag met 2-1 verloren in een oefenduel tegen FSV Gütersloh. Naomi Hilhorst uit Goor was namens de Tukkers in de slotfase trefzeker. Door goed countervoetbal kwam de Duitse opponent op een 2-0 voorsprong. Twente had meer scoringskansen, maar kwam voor een gelijkspel net te kort.