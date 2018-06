Tankink houdt thuishulp voor de gek, Heracles-doelman zwemt met haaien

Udinese hengelt naar Ter Avest

12 juni ENSCHEDE - Hidde ter Avest staat in de belangstelling van het Italiaanse Udinese. De 21-jarige rechtsback is transfervrij, nadat FC Twente de optie in zijn contract niet lichtte. De Enschedese club zag daar vanaf omdat Ter Avest anders grootverdiener zou worden.