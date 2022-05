Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente: „Als Ulderink al rond was, dan is dat onbegrijpelijk en zeer teleurstellend”

Bij FC Twente werd men woensdagmorgen onprettig verrast door het nieuws uit België dat Ulderink aan de slag gaat bij FC Antwerp. Een dag eerder gaf Ulderink op de clubkanalen van FC Twente aan dat hij vertrekt vanwege een verschil van inzicht. Over zijn mogelijke nieuwe werkgever werd met geen woord gerept. Volgens de club heeft Ulderink dat ook nooit als reden opgevoerd om te willen vertrekken. En dat steekt Streuer. „Omdat wij nu door dit worden overvallen. Het kan altijd voorkomen dat het je ergens niet meer bevalt en dat je ondertussen wordt gepolst door een andere club. Daar kun je het dan met elkaar over hebben, zoals ook Antwerp zich had kunnen melden bij ons. Dan is de kans groot dat je er uit gaat komen. Nu wisten we van niks en dat werpt dat natuurlijk wel een ander licht op de zaak. Zij hadden natuurlijk gehoopt dat dit nog een tijdje stil was gebleven, maar het is dus uitgelekt.”