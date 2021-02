Technisch directeur Streuer van FC Twente hoopvol: ‘Als wij compleet zijn, kunnen we meedoen voor plek 7’

De ploeg die in de eerste seizoenshelft aan een halve kans al genoeg had, meer won dan verloor en overal lof oogstte, is na de hervatting een pruttelende motor, die maar niet op gang wil komen. FC Twente heeft in 2021 al vijftien punten gemorst en wacht al 428 minuten op een doelpunt. Toch vertoont de technisch directeur geen enkel spoortje van stress. „Van paniek is bij ons totaal geen sprake”, zegt Jan Streuer.