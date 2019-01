Technisch directeur Van Leeuwen voert de druk op bij FC Twente

Volgens Van Leeuwen zit er meer in de huidige selectie dan er tot dusverre is uitgehaald. „Over het puntenaantal en de plek op de ranglijst ben ik tevreden. Daar had ik vooraf voor getekend gezien onze moeizame aanloop. Maar qua voetbal ben ik niet tevreden”, zegt Van Leeuwen.

„Ondanks de waslijst aan blessures, moet je met deze spelers beter kunnen. We hebben maar een handvol goede en aantrekkelijke duels gespeeld: tegen NEC was het goed, net als uit bij Jong Utrecht, in de beker tegen FC Groningen en een paar gedeeltes in wedstrijden. Maar in een veel groter aantal wedstrijden was het spel matig tot slecht en soms zelfs niet om aan te zien.”