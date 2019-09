Ted van Leeuwen kijkt terug op hectische transferwindow: ‘Het blijft dun’

PODCAST & VIDEO Wat gaat er vandaag nog gebeuren bij FC Twente en Heracles?

2 september Het was een geweldig weekend voor de Twentse clubs. Maar de stofwolken zijn nog maar nauwelijks opgetrokken of er wacht alweer een spannende dag. Want wat gaan FC Twente en Heracles doen op de laatste dag van de transfermarkt? Fardau en Leon kijken in de wekelijkse nabeschouwing via een korte vlog en een langere podcast nog een keer terug, en nemen het laatste nieuws door. En ja, wat vonden ze nou eigenlijk van de storm in Veronica Inside? Daar komen ze in de podcast op terug.