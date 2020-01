Ted van Leeuwen over de stilte bij FC Twente: ‘We willen alleen spelers die ons direct beter maken’

Van Leeuwen durft op dit moment niet te zeggen of er nog nieuwelingen komen. „We willen alleen spelers die ons significant beter maken. En dat kan bijvoorbeeld een aanvaller zijn, maar ook een verdediger”, zegt hij. „We zijn nog steeds bezig. Er staan dingen uit, maar ik kan niet zeggen hoe de zaken er over een paar uur voorstaan. Wij zijn bijvoorbeeld in deze window drie keer heel dichtbij een overgang van een speler geweest en op het moment dat we dachten dat we beet hadden, kwam er toch nog een club uit een grotere competitie op de proppen.”

Meest vreemde window

Van Leeuwen noemt de huidige window ‘de meest vreemde die hij in zijn loopbaan heeft meegemaakt’. „De winter is sowieso een lastige, omdat het een reparatiewindow is. Maar los daarvan is het heel verrassend dat er nog nauwelijks iets is gebeurd. Ik hoor dat ook van de collega’s om mij heen, het frustreert iedereen. Je moet het zo zien dat je op een zaterdag op het Van Heekplein loopt en dat de markt vol is met kramen, maar er ligt niets in de bakken.”

Een club van FC Twente is in deze fase heel erg afhankelijk van de bewegingen op de markt, zegt Van Leeuwen. „Neem de transfer van Steven Bergwijn. Die wordt vandaag afgerond en dan kun je er van uitgaan dat er morgen pas geld wordt overgemaakt en dat is eigenlijk te laat. Dat geldt ook voor de interesse van Barcelona in Tadic. Zulke zaken moeten eigenlijk een paar weken eerder gebeuren. Bij een grote transfer wordt er ergens een steen in de vijver gegooid en dan ontstaan er een stuk of negen kringen in het water. En wij zijn met FC Twente ongeveer de zevende kring.”

Schaarste

Volgens de technisch directeur wordt hij overspoeld door makelaars die spelers aanbieden. „Maar wij hebben duidelijk gemaakt dat we geen 17 jarig talent willen hebben, of spelers zonder ritme. En toch krijg je doodleuk allerlei namen door van jongens die 1.5 jaar geen wedstrijd hebben gespeeld. Het gevolg is dat er voor middelmatige spelers die wel op de markt zijn, enorme bedragen worden gevraagd. Schaarste drijft immers de vraagprijs op.”

Eigen groep

Van Leeuwen heeft vanaf het begin van het jaar aangegeven dat de groei ook van binnenuit moet komen, uit de huidige selectie. Volgens de technisch directeur valt er op dat vlak nog voldoende winst te boeken. „Ik vind dat de organisatie in het veld nu een stuk beter staat dan de voor de winter. Je moet daarom bij een nieuwe speler ook altijd kijken wat het doet met het groepsproces. Iemand moet echt iets toevoegen, anders krijg je onrust.”

Bijenkorf