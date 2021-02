‘Ted van Leeuwen per direct TD van NEC’

Video Vandaag precies tien jaar geleden: FC Twente speelt in ijzige kou legendari­sche wedstrijd in Moskou

17 februari ENSCHEDE - Het is deze woensdag 17 februari op de kop af precies tien jaar geleden dat FC Twente een van zijn miscchien meest legendarische wedstrijden speelde. In een ijskoud Moskou (volgens de officiële cijfers -14 graden Celsius) versloeg de Enschedese club in 2011 Rubin Kazan met 0-2 in de Europa League. FC Twente kijkt op de eigen kanalen terug op de wedstrijd, die de boeken in gaat als misschien wel de koudste ooit.