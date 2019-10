‘Tegen PEC Zwolle is het veld in de Veste weer in orde’

ENSCHEDE - Technisch directeur Ted van Leeuwen gaat er vanuit dat het speelveld van FC Twente volgende week zondag bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle weer ‘oké’ is. De grasmeesters zijn in samenwerking met de leverancier van de grasmat een behandelplan gestart.

Het nieuwe veld van FC Twente was afgelopen vrijdag een veelbesproken onderwerp omdat de spelers in het duel tegen Emmen voortdurend uitgleden. Maandag kwamen medewerkers van de leverancier Hendriks Graszoden langs in De Grolsch om te praten over de ontstane situatie.

Nat

„Met het veld is niets mis”, aldus Van Leeuwen. „Als het was aangelegd in hartje zomer was er ook helemaal niets aan de hand geweest. Nu is het nat opgerold en nat gelegd en dan sterft er iets af.” Een bijkomend probleem is dat gras in deze tijd van veel regen en weinig licht lastig herstelt. De grasmat wordt inmiddels behandeld.

De nieuwe mat ligt er nog geen drie weken in. Het oude veld moest onlangs worden vervangen na het EK voor showbands. Toen marcheerden er in één weekend met veel regen zevenhonderd muzikanten over de ‘mat’, die er al ruim negen jaar in lag. Vorige week werd er tegen Willem II voor het eerst op het veld gespeeld.

FC Twente Vrouwen