Tegenstander PSV in quarantaine: Topper tegen FC Twente Vrouwen op losse schroeven?

Afgelopen zondag ontbrak spits international en oud-FC Twente-speelsters Joëlle Smits al in de wedstrijd tegen ADO Den Haag . Maandag testten ook Janou Levels en Dana Foederer positief. Levels stond een dag eerder nog in de basis. Door die drie besmettingsgevallen valt de voorbereiding op de topper tegen FC Twente in het water, want de gehele ploeg en staf moet tot en met vrijdag in quarantaine. Toch gaan ze er bij FC Twente vooralsnog vanuit dat het duel tussen de nummer één (PSV) en FC Twente doorgaat. De Enschedese ploeg liet afgelopen zondag tegen VV Alkmaar drie speelsters uit voorzorg buiten de selectie. Dat had geen invloed op de uitslag, want FC Twente won met 9-0. Het duel tegen PSV is de laatste in de reguliere competitie. Daarna wordt het seizoen vervolgd met de strijd om de titel in de play-offs.