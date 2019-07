Tenues FC Twente niet aan te slepen

Nieuwe shirt FC Twente is gewild op drukbezoch­te Open Dag

7 juli ENSCHEDE - In en rondom de Grolsch Veste was zondagmiddag de Open Dag van FC Twente. Overal konden fans aan activiteiten meedoen. De Open Dag werd de gehele middag goed bezocht. Vooral in de fanstore was het dringen geblazen.