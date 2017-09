Ter Avest: ‘Het was net iets te weinig’

De 20-jarige Wierdenaar toonde zich reëel na afloop: “Het zag er gevaarlijk uit, maar we kwamen niet tot grote kansen. Wel kregen we mogelijkheden om tot kansen te komen. Maar het was net iets te weinig”, aldus de rechtsback.

FC Twente ging nog goed van start. “In de eerste helft hadden we het goed onder controle. De tweede helft was dat iets minder. Al hadden we op het eind nog wat gevaarlijker kunnen worden. We hebben nog een goede kans gehad via Adnane Tighadouini, maar dan moet je geluk hebben”, aldus ter Avest.