Ter Avest keert terug bij FC Twente

Ter Avest trainde in de voorbije week zonder problemen mee. Twente mist in Alkmaar nog altijd Danny Holla en Haris Vuckic. Vuckic komt in 2017 niet meer in actie. Trainer Gertjan Verbeek hoopt dat hij begin januari kan aansluiten op het trainingskamp van Twente in Spanje. Vuckic kampt met een voetblessure.