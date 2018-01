Ter Avest: 'Twee punten te weinig'

In de 89ste minuut kopte Dani Schahin zijn ploeg naar een gelijkspel. FC Twente stond lange tijd op 1-0 voorsprong, door een treffer van Haris Vuckic en kreeg, via Tom Boere, twee goede kansen om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien.

Zuur

Het tegenovergestelde gebeurde, constateerde Ter Avest. “Heel zuur. Onze eerste helft was heel goed. Toen moesten we een doelpunt maken. In de tweede helft scoorden we uiteindelijk, maar hebben we het onszelf vervolgens moeilijk gemaakt.”