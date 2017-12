Terugblik eerste seizoenshelft FC Twente en Heracles Almelo: spelers en fans

Wie viel er het meeste op?

FC Twente

Oussama Assaidi is de Hakim Ziyech van twee jaar geleden, hoor je overal. De individualist die FC Twente, net als in 2016, uit de gevarenzone moet leiden. Maar er zijn verschillen. Waar Ziyech de nukkige vedette is, die vooral op zichzelf was gericht in Enschede, is Assaidi soepeler van geest. Iemand die zich drukker maakt om het team. Assaidi moet niet geblesseerd raken of verkocht worden, anders heeft de club een groot probleem.

Volledig scherm Heracles Almelo speler Brandley Kuwas (R)< Sparta speler Sherel Floranus (L), Sparta speler Kenneth Dougall (M) © ANP Pro Shots

Heracles

Het ging de eerste seizoenshelft bij Heracles vooral over Brandley Kuwas. De aanvaller pakte de spotlights, scoorde drie keer en was goed voor acht assists in de competitie. Of dat vanaf januari een vervolg krijgt, is de vraag.

Kuwas wordt gelinkt aan diverse clubs uit het buitenland. Volgens Heracles speelt er nog niets, Kuwas laat weten het seizoen graag in Almelo af te maken, maar houdt alle opties open.

Volledig scherm Twente fans © Pro Shots

Het publiek

FC Twente

Ondanks alle problemen tussen Vak-P en de club, ondanks het vaak beroerde voetbal, heeft FC Twente nog altijd een geweldige aanhang. Een verslaggever van De Gelderlander keek zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Vitesse eens rond, hoorde het gezang en merkte op 'dat de stadions in Arnhem en Nijmegen leeg zijn als je zo voetbalt'. In Enschede zie je ook steeds meer lege plekken, maar ze komen nog altijd met duizenden tegelijk naar het stadion. Twente heeft geen goede selectie, maar ze hebben wel een twaalfde man en die kan de club in de tweede seizoenshelft echt helpen.

Volledig scherm Sfeeractie van het Heracles publiek. © ANP Pro Shots