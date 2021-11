Teruggekeerde Paul van der Kraan zag het fout gaan bij FC Twente: ‘We moeten secuur te werk gaan bij de zoektocht naar een opvolger’

FC Twen­te-ta­lent Mees Hilgers maakt indruk: ‘Ik wist dat de kans zou komen’

ENSCHEDE - Mees Hilgers (20) is de revelatie van FC Twente dit seizoen. De centrale verdediger uit de eigen jeugd is altijd in zijn kansen blijven geloven, al werd zijn geduld wel op de proef gesteld.

